Вечер бокса с участием Данияра Елеусинова и Ивана Дычко пройдет в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 18 декабря в 16:30 во Дворце единоборств Jekpe Jek имени Жаксылыка Ушкемпирова в городе Нур-Султане пройдет международный вечер бокса, посвященный 30-летию Независимости Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на организаторов - PR Sportnama agensy.

Главное событие турнира – это титульный бой Данияра Елеусинова (10-0, 6 КО) против именитого аргентинца Хуана Эрнан Леала (15-1, 4 КО) за звание чемпиона мира по версии IBO в полусреднем весе. В соглавном бою вечера выступит тяжеловес нокаутер Иван Дычко (10-0, 10 КО), а его соперником будет опытный россиянин Александр Устинов (36-5-1, 27 КО).

В этот день на ринг выйдут и другие известные казахстанские боксеры такие как Жанкош Тураров, Даурен Елеусинов, Даулет Даукенов, Айдар Шарибаев и Ангелина Лукас. Также в рамках этого вечера бокса впервые за 20 лет будет разыгран пояс чемпиона Казахстана в весе 55,3 килограмма между Ержаном Залиловым и Искандером Харсаном.

Телеканал «Хабар» покажет вечера бокса в прямом эфире.



