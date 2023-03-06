Вечер балета с участием мировых звезд прошел в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В театре «Астана Балет» состоялся вечер балета Freedom Ballet Gala при участии мировых звезд балета из крупнейших европейских театров. Казахстанскую публику покорила программа, в которой представлены классические и современные балетные номера. В рамках Гала-балета ряд известных хореографических шедевров исполнен впервые в нашей стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В первом отделении вечера зрителям представили фрагменты из классических балетных постановок и дерзких зарисовок ультрасовременных хореографических произведений, покоряющих публику во всех уголках планеты: танго на музыку Астор Пьяццолла в хореографии Ксин Пенг Вонга, премьерное исполнение адажио из балета «Орландо», па-де-де Дианы и Актеона из балета «Эсмеральда», па-де-де из балета «Дон Кихот».

Балерина Наталья Де Фробервиль впервые выступает на казахстанской сцене. Она приехала из Театра дю Капитоль французского города Тулуза.

«Очень волнительно здесь находиться и танцевать для вашей публики. Всегда очень приятно знакомиться с новыми людьми, общаться с коллегами, с которыми ты уже виделся. Для меня это большой праздник - вырваться в середине сезона и станцевать два па-де-де. Буду танцевать партию Дианы из балета «Эсмеральда» и ноктюрн, поставленный специально для меня. Первый образ Дианы – это образ богини охоты. Ноктюрн – очень нежное и душевное па-де-де, где один из партнеров умирает. Моя героиня всячески хочет это отвергнуть и не принимает это решение. Это такое меланхолическое па-де-де. Когда я выхожу на сцену, просто танцую и наслаждаюсь, хочу, чтобы зритель тоже это прочувствовал. Не хочу ничего требовать от зрителя, но главное – хочу сделать это искренне, от всей души», - сказала балерина.

В программу второго отделения вошли ноктюрн 5 на музыку Фредерика Шопена в хореографии Тьерри Маландена, Transparente на музыку Аршака Галумяна в хореографии Рональда Савковича, а также па-де-де из балетов «Жизель» и «Корсар». Финальным аккордом станет мировая премьера хореографической постановки «ФРИДОМ» о человеческой свободе в хореографии Аршака Галумяна на музыку Евгения Гринко, Ларса Даниэльссон, Ийро Рантала и Питра Эриксона.

Эталонное мастерство балетного искусства демонстрировали прима-балерина Национального балета Нидерландов Анна Цыганкова, солист Национального балета Нидерландов Георгий Поцхишвили, премьер Английского национального балета Габриэле Фрола, ведущая солистка Большого Театра Мария Виноградова, премьер Большого Театра Владислав Лантратов и другие звезды ведущих европейских театров.

Директор по маркетингу холдинга Freedom Нина Нурымбекова отметила, что главная цель проекта - развивать и популяризировать искусство, прославлять Казахстан на международном уровне.

«Это спектакль о свободе. Наша миссия - сделать человека экономически свободным. Поэтому эта постановка покажет, как человек может освободиться. Мы собрали международную труппу по всему миру. Их миссия была близка нам. Это отрывки из разных спектаклей, также, чтобы зрителю было интересно, будут меняться декорации. Но самым культовым будет то, что этот вечер они создали для нашего Казахстана. Зрителя удивят постановки, начиная от классики до современного искусства. Каждая постановка – это кульминация творчества каждого артиста», - отметила Нина Нурымбекова.

Продюсер проекта Данияр Шманов отметил, что на сцене выступят 8 артистов по четыре пары.

«Думаю, данный Гала-концерт принесет духовное удовольствие. Ради этого мы организовываем такие мероприятия, чтобы высокое искусство было доступно каждому. Мы не первый год проводим мероприятия, и каждый раз пытаемся показать лучшую сторону исполнителей и удивлять наших зрителей, показывая европейские не только классические, но и современные постановки», - добавил Данияр Шманов.

Это мероприятие, посвященное красивейшему жанру искусства, проходит в преддверии Международного женского дня. По словам организаторов, концерт стал воплощением всех достижений в сфере балета, классических традиций и новых течений.