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Вечер Абая прошел в Бакинском университете

11 Ноября 2019 17:21
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Вечер Абая прошел в Бакинском университете

БАКУ. КАЗИНФОРМ – В Бакинском государственном университете прошло мероприятие, посвященное творчеству Абая Кунанбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По инициативе Центра Абая, функционирующего при Бакинском государственном университете, на факультете журналистики был проведен творческий вечер великого казахского поэта, философа, композитора, просветителя, мыслителя, общественного деятеля, основоположника казахской письменной литературы Абая Кунанбаева.

Мероприятие, посвященное 175-летию великого поэта, нацелено на улучшение знаний студентов по курсу «Литература тюркских народов», который является обязательным для всех студентов факультетов журналистики и филологии.


Вечер, начатый прочтением стихов Абая, был продолжен дискуссиями по знаменитому философско-назидательному трактату «Слова назидания».



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Ключевые слова: Азербайджан, Общество, Абай,
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Автор:

Бекбау Тайманов

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