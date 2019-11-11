-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 14:18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Вечер Абая прошел в Бакинском университете
БАКУ. КАЗИНФОРМ – В Бакинском государственном университете прошло мероприятие, посвященное творчеству Абая Кунанбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По инициативе Центра Абая, функционирующего при Бакинском государственном университете, на факультете журналистики был проведен творческий вечер великого казахского поэта, философа, композитора, просветителя, мыслителя, общественного деятеля, основоположника казахской письменной литературы Абая Кунанбаева.
Мероприятие, посвященное 175-летию великого поэта, нацелено на улучшение знаний студентов по курсу «Литература тюркских народов», который является обязательным для всех студентов факультетов журналистики и филологии.
Вечер, начатый прочтением стихов Абая, был продолжен дискуссиями по знаменитому философско-назидательному трактату «Слова назидания».
- Глава ФПРК призвал Правительство и работодателей к активному взаимодействию по снижению уровня социальной напряженности
- 84 социальных проекта реализовали в рамках Zhas Project в Алматы
- Какова угроза использования цифровых технологий в террористических целях – мнение эксперта
- Топ-10 рисков для Евразии представили на площадке Astana Club
- Получить юридическую консультацию теперь можно в Общественной приёмной АП на Youtube
- Президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана