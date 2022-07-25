25 Июля 2022 16:20

Веб-портал госзакупок РК занял 3 место в мировом рейтинге Global Data Barometer

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Веб-портал государственных закупок Республики Казахстан занял 3 место в мировом рейтинге доступности данных государственных закупок согласно Global Data Barometer. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов РК.

Global Data Barometer - это совместный проект Data for Development Network (D4D.net) и ILDA. Барометр анализирует, как 109 стран публикуют данные, касающиеся важных общественных вопросов, включая здравоохранение, окружающую среду, государственные финансы, а также то, как данные используются для общественного блага.

Согласно анализу все страны (99 из 109 или 91%) публикуют данные о закупках. 50 стран или 46% публикует данные в машиночитаемом формате. Из числа всех стран, только 9 стран публикуют данные по всему процессу государственных закупок - от планирования до исполнения договоров, среди которых веб-портал государственных закупок Республики Казахстан, который занял 3 место после Украины и Парагвая.

Минфин РК продолжит работу по совершенствованию системы государственных закупок и прозрачности веб-портала.