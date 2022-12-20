Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право

Веб-магазин по продаже синтетических наркотиков ликвидировали в СКО

20 Декабря 2022, 16:04
Веб-магазин по продаже синтетических наркотиков ликвидировали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Очередной веб-магазин по продаже «синтетики» ликвидировали полицейские СКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Задержан 25-летний горожанин. Он подозревается в том, что являлся закладчиком и администратором магазина в Telegram и занимался распространением «синтетики» на территории Петропавловска.

По месту жительства и в закладке, найденной при проверке показаний, непроданными остались 5,32 грамма вещества, которое, согласно заключению экспертизы, является спайсом. Полицейские напоминают, что для синтетических наркотиков особо крупный размер начинается уже от 1 грамма. Также изъяты весы и упаковочный материал, доказательства причастности к деятельности онлайн-магазина в Telegram.

«Задержанный нигде не работает, на учете не состоит. Факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 297 Уголовного кодекса РК, проводится расследование. С начала года в области выявлено 74 факта сбыта наркотиков», - сообщил начальник управленяи по борьбе с наркопреступостью департамента полиции Иван Терзиди.


Новости по теме
Замначальника ДП Алматинской области допросили по уголовному делу
Подозреваемый в наезде на пешехода водитель задержан в Атырау
Сбили ребенка в Астане: жители перекрыли дорогу
Теги:
Читайте также
Дороги, вода и детские сады влияют на сохранение села - аким СКО
Продукты с истекшим сроком годности обнаружили на прилавках санврачи СКО
Около 1 млн тенге штрафа заплатил производитель тортов в СКО
Резкое понижение температуры воздуха прогнозируют в СКО
Проекционные пешеходные переходы установили на въезде в Петропавловск
Первый аппарат МРТ появился в детской больнице СКО
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Микроавтобус с юными спортсменами сломался в мороз в степи в СКО
Новости партнеров
Популярное
1 Мы можем оперативно развернуть большую группировку миротворческих сил – генсек ОДКБ
2 Казахстанские мобильные операторы научились выявлять номера телефонных мошенников
3 Некачественный интернет: казахстанцы смогут вернуть уплаченные деньги
4 Багдат Мусин связал причину плохого качества интернета в некоторых школах с экономией директоров
5 Инвестиции в сферу связи сокращаются в РК - министр

Лента новостей