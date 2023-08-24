Вдвое выросло заболевание сколиозом среди школьников - Минпросвещения РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За последние годы заболевание сколиозом среди школьников выросло в два раза. Об этом сообщил директор департамента финансов и бюджетного планирования Министерства просвещения РК Галымжан Молдаш, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По данным минздрава, к сожалению, за последние годы сколиоз среди школьников вырос в два раза. Одна из причин – посадка за парты без учета роста и возрастных особенностей учащихся. Поэтому школьная мебель должна быть подвижной и адаптироваться к конкретным целям и задачам учебного процесса. В рамках национального проекта «комфортная школа» основное внимание уделяется мебели. Кроме того, во всех школах будут предусмотрены индивидуальные шкафы для хранения одежды с заменой учебных пособий, чтобы снизить физическую нагрузку и сделать их более удобными для детей. На каждом этаже комфортной школы будут установлены питьевые фонтанчики», - сказал Галымжан Молдаш на республиканском августовском совещании работников образования.

Он также отмечает, что для создания условий для детей с особыми потребностями каждая школа будет оборудована пандусами и подъемниками, лифтами, санузлами.

«В настоящее время ни в одной из школ нет лифтов. Поэтому все школы, которые будут построены, обязательно будут оборудованы лифтами и будут приспособлениями для создания условий для детей. В реализации национального проекта задействовано более 30 государственных органов и организаций. Роль и ответственность каждого из них определены. Роль министерства просвещения-методологическое сопровождение и контроль за качественной реализацией национального проекта. Ответственность за качественное строительство школ и своевременный ввод их в эксплуатацию лежит на «Samruk-Kazyna Construction», - добавил Галымжан Молдаш.