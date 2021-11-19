Вдвое возросло количество пациентов пролеченных с помощью высоких технологий
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В два раза возросло количество пациентов, пролеченных с помощью высоких технологий, по сравнению прошлым годом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Фонда социального медицинского страхования.
Благодаря развитию медицины сейчас стало возможным оказание специализированной медицинской помощи с применением инновационных, уникальных методов диагностики и лечения – высокотехнологичных медицинских услуг.
По данным Фонда социального медицинского страхования, за 10 месяцев этого года с помощью высоко-технологичных медицинских услуг (ВТМУ) было пролечено 15,1 тысяч пациентов. За аналогичный период 2020 года – 7,2 тысяч пациентов. В сравнении с прошлым годом основной рост произошел по услугам, оказанным в пакете ОСМС.
Высокотехнологичная медицинская помощь является дорогостоящей и оказывается только в специализированных медицинских организациях врачами узкого профиля с высоким уровнем квалификации.
В 2020 году по стране оказывали медицинскую помощь с применением ВТМУ 122 поставщика, из которых 42 – в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и 80 – в системе обязательного социального медицинского страхования.
А в 2021 году в настоящее время высокотехнологичную медицинскую помощь предоставляют 151 медицинская организация, где 55 работают в рамках ГОБМП, а 96 – являются поставщиками Фонда по ОСМС. Значительные изменения произошли в Актюбинской, Жамбылской, Мангистауской, Карагандинской областях, г. Алматы.
Наибольшее количество поставщиков по ВТМУ сосредоточено в крупных регионах – Алматы, Нур-Султане, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях.
Соответственно выросли и объемы финансирования данных видов медицинской помощи. Если в прошлом году договоры в рамках ГОБМП по ВТМУ были заключены на сумму 3,9 млрд тенге, то в текущем году сумма составила 5 млрд тенге (рост почти на 29%). В системе ОСМС в прошлом году договоры были заключены на 29,2 млрд тенге, тогда как в этом году их объем вырос на 55% и составил почти 45,4 млрд тенге.
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