Вдвое возросло число обращений в скорую помощь в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В два раза возросло количество обращений на станцию скорой помощи в Нур-Султане. Об этом на брифинге заявила заместитель руководителя управления общественного здравоохранения Нур-Султана Алия Рустемова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хождение по гостям в новогодние праздники, несоблюдение карантинного режима сильно отразились на нынешней эпидемиологической ситуации. В связи с этим большую нагрузку сейчас испытывают скорая медицинская помощь и мобильные бригады организаций ПМСП. В два раза возросло количество обращений на станцию скорой медицинской помощи (более 4800 в сутки), количество вызовов достигло 2 500 в день. Мобильные бригады в день совершают порядка 1000-1200 выездов на дом к амбулаторным пациентам. Амбулаторное лечение получают более 5 тысяч человек», - пояснила Алия Рустемова.

В столичном управлении общественного здравоохранения просят граждан проявить сознательность и вакцинироваться.

«Все мировые эксперты признали, что вакцина работает, она эффективна против этой пандемии», - добавила А. Рустемова.



