РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:09, 12 Январь 2022 | GMT +6

    Вдвое возросло число обращений в скорую помощь в Нур-Султане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В два раза возросло количество обращений на станцию скорой помощи в Нур-Султане. Об этом на брифинге заявила заместитель руководителя управления общественного здравоохранения Нур-Султана Алия Рустемова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Хождение по гостям в новогодние праздники, несоблюдение карантинного режима сильно отразились на нынешней эпидемиологической ситуации. В связи с этим большую нагрузку сейчас испытывают скорая медицинская помощь и мобильные бригады организаций ПМСП. В два раза возросло количество обращений на станцию скорой медицинской помощи (более 4800 в сутки), количество вызовов достигло 2 500 в день. Мобильные бригады в день совершают порядка 1000-1200 выездов на дом к амбулаторным пациентам. Амбулаторное лечение получают более 5 тысяч человек», - пояснила Алия Рустемова.

    В столичном управлении общественного здравоохранения просят граждан проявить сознательность и вакцинироваться.

    «Все мировые эксперты признали, что вакцина работает, она эффективна против этой пандемии», - добавила А. Рустемова.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Астана
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:54
    Казахстанский борец Бекадил Шаймерденов стал серебряным призером Азиады
    Сегодня, 12:50
    Завершился прием документов для участия в Президентском молодежном кадровом резерве
    Сегодня, 12:45
    Бекадил Шаймерденов вышел в финал на Азиаде по борьбе куреш
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!