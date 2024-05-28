Вдвое выросло производство дизельных локомотивов в Казахстане

За первые четыре месяца этого года наблюдается рост производства железнодорожного транспорта. Так, с января по апрель 2024 года производство дизельных локомотивов составило 20 единиц, это в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает агентство Kazinform со ссылкой на Бюро Нацстатистики РК.

Вместе с тем выросло производство вагонов.

За первые четыре месяца этого года произведено 50 единиц железнодорожных, трамвайных, несамоходных, пассажирских, багажных и прочих вагонов специального назначения, это также в 8,3 раза больше в сравнении с январем-апрелем прошлого года.

В свою очередь, выросло и производство грузовых вагонов - 400 единиц за январь-апрель 2024 года, тогда как в соответствующем периоде прошлого года произведено 9 единиц.