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    13:00, 28 Май 2024 | GMT +6

    Вдвое выросло производство дизельных локомотивов в Казахстане

    поезд
    Фото: Пресс-служба ТОО Railways Systems KZ

    За первые четыре месяца этого года наблюдается рост производства железнодорожного транспорта. Так, с января по апрель 2024 года производство дизельных локомотивов составило 20 единиц, это в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает агентство Kazinform со ссылкой на Бюро Нацстатистики РК.

    Вместе с тем выросло производство вагонов.

    За первые четыре месяца этого года произведено 50 единиц железнодорожных, трамвайных, несамоходных, пассажирских, багажных и прочих вагонов специального назначения, это также в 8,3 раза больше в сравнении с январем-апрелем прошлого года.

    В свою очередь, выросло и производство грузовых вагонов - 400 единиц за январь-апрель 2024 года, тогда как в соответствующем периоде прошлого года произведено 9 единиц.

    Теги:
    Производство Казахстанское содержание Заводы Министерство промышленности и строительства Статистика
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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