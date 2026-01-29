Вдвое выросли выбросы вредных веществ в атмосферу в ЗКО

Как сообщил руководитель департамента экологии по Западно-Казахстанской области Мурат Ермеккалиев, по сравнению с предыдущим годом, когда объем выбросов составлял 40,69 тысячи тонн, данный показатель увеличился более чем в два раза.

По его словам, основной причиной резкого роста стало увеличение выбросов со стороны Управления магистральных газопроводов «Уральск» АО «Интергаз Центральная Азия».

— В прошлом году Управление магистральных газопроводов «Уральск» провело масштабные ремонтные работы на транзитном газопроводе, расположенном на территории Жангалинского района. В связи с этим предприятие обратилось в местный исполнительный орган с запросом на установление лимита на выброс в атмосферный воздух в объеме 60 тысяч тонн и получило соответствующее разрешение. В результате фактический объем выбросов превысил 48 тысяч тонн. По сравнению с 2024 годом рост составил 41,34 тысячи тонн, — сообщил Мурат Ермеккалиев.

Он также отметил, что 72,45 процента от общего объема вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу, что составляет 60,88 тысячи тонн, приходится на нефтегазовые предприятия региона. В частности, 7,56 процента выбросов относится к компании «Карачаганак Петролиум Оперейтинг б. в.», 4,6 процента — к ТОО «Жаикмунай», 2,7 процента — к АО «Конденсат», а на долю Управления магистральных газопроводов «Уральск» приходится 57,61 процента всех выбросов.

При этом, по данным департамента, на предприятия первой категории, разрешения которым выдаются непосредственно департаментом экологии, приходится 19,1 тысячи тонн загрязняющих веществ. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составлял 17,8 тысячи тонн, то есть рост за год составил лишь 1,3 тысячи тонн.

— В 2025 году на территории Западно-Казахстанской области случаев высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха, а также экстремальных показателей зафиксировано не было, — добавил руководитель департамента.

