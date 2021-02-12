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Вдвое увеличить зарплату казахстанских тренеров планируют к 2023 году

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
12 Февраля 2021, 13:03
Вдвое увеличить зарплату казахстанских тренеров планируют к 2023 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Аскар Мамин рассказал о мерах, направленных на популяризацию здорового образа жизни и развитие массового спорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Продолжится работа по популяризации здорового образа жизни и развития массового спорта в стране. К 2025 году количество детско-подростковых и детско-юношеских клубов физической подготовки во всех опорных сёлах увеличится на 139 и 175 единиц соответственно и составит 1 тысячу единиц», - сказал Премьер-Министр РК на расширенном заседании фракции «Nur Otan» под председательством Спикера Мажилиса Нурлана Нигматулина.

По его словам, во всех спортивных комплексах будут созданы условия для занятия спортом для взрослых и детей с особыми потребностями.

«К 2023 году заработная плата тренеров-преподавателей увеличится в два раза. В результате реализации запланированных мер охват граждан, занимающихся спортом, увеличится с 30% до 45%», - заключил Премьер-Министр РК.


Правительство РК   Премьер-министр РК   Нур Отан   Спорт   Политические партии  
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