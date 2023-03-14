Вдвое увеличилось количество заболевших коронавирусом и пневмонией в РК за сутки
14 Марта 2023, 09:40
АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане зарегистрировано 86 новых случаев заболевания коронавирусом. Еще 12 человек заболели ковидной пневмонией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.
Сутками ранее сообщалось о 44 заболевших коронавирусом.
Всего с 13 марта 2020 года коронавирусной инфекцией заболели 1 млн 408 тысяч 779 казахстанцев, пневмонией с признаками КВИ – 90 тысяч 900 человек.
Напомним, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выразил уверенность в завершении пандемии COVID-19 в 2023 году.
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