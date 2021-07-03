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    16:00, 03 Июль 2021 | GMT +6

    Вдвое увеличилось число инфицированных COVID-19 в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Вдвое увеличилось число инфицированных COVID-19 в Атырауской области. 486 жителей региона проходят лечение от коронавируса в инфекционных стационарах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки выявлено 137 инфицированных. В городе Атырау подтверждено 92 случая заражения COVID-19. В результате скрининга выявлено 4 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области: в Жылыойском районе выявлено 7 заболевших, в Исатайском районе - 7, Индерском районе - 8, в Кызылкогинском - 2, в Курмангазинском - 9, в Макатском - 3, в Махамбетском районе - 5 человек.

    Заболевание у 85 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 52 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 94 человека.
    В настоящее время в домашних условиях получают лечение 420 человек, в модульной больнице - 185, во второй областной больнице – 135 пациентов, в районных инфекционных стационарах - 112. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 53.
    По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.
    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Атырау Коронавирус в РК
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