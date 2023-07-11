Вдвое уменьшилось количество букмекерских контор в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Более чем в 2 раза сократилось число букмекерских контор в Казахстане за последние 2,5 года. Если в начале 2021 года в стране действовали 38 букмекерских контор, то на сегодня их 16, из которых фактически работают 12, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство культуры и спорта.

Для того, чтобы сократить их количество, Министерство культуры и спорта проводит как разъяснительную работу, так и работу в судебном порядке. Например, за последние 3 года букмекерами были добровольно сданы 15 лицензий.

А с начала этого года в судебном порядке были закрыты 5 букмекерских контор, их работа не соответствовала нормам действующего законодательства. В отношении 3-х букмекерских контор в настоящее время ведется работа по аннулированию лицензий.

Сокращается и общее число субъектов игорного бизнеса в Казахстане. За последние 5 лет их стало меньше в 2,5 раза. Если в 2018 году их было 97, то в этом году их количество составляет 38 единиц.

«Министерство культуры и спорта тщательно следит за соблюдением законов букмекерами и другими объектами игорного бизнеса. Так, с начала 2023 года министерством в судебном порядке было прекращено действие 7 лицензий в сфере игорного бизнеса. Аналогичная работа проводится в отношении еще 7 организаций. Также ведется мониторинг в интернете. В этом году уже было заблокировано 3670 нелегальных онлайн-казино», – отметил вице-министр культуры и спорта РК Ержан Еркинбаев.