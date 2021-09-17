РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    06:14, 17 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Вдвое сократилось число тяжелобольных КВИ в Атырау

    None
    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 52 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области. 6 человек в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день в инфекционных стационарах лечение получают 574 человека.

    Загруженность составляет 19% (на 3012 койко-мест). В отделениях реанимации лежат 52 пациента. Это в два раза меньше, чем было тяжелых пациентов на пике эпидемии в августе.

    6 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность реанимаций составляет 42,2% (на 123 койко-мест).

    Ранее сообщалось, что число болеющих COVID-19 в Атырауской области сократилось в пять раз.

    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Атырау Коронавирус в РК Регионы Казахстана Минздрав РК
    Сейчас читают
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    01:54, 02 Октябрь 2023
    Производство безалкогольных напитков выросло в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!