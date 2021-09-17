Вдвое сократилось число тяжелобольных КВИ в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 52 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области. 6 человек в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день в инфекционных стационарах лечение получают 574 человека.

Загруженность составляет 19% (на 3012 койко-мест). В отделениях реанимации лежат 52 пациента. Это в два раза меньше, чем было тяжелых пациентов на пике эпидемии в августе.

6 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность реанимаций составляет 42,2% (на 123 койко-мест).

Ранее сообщалось, что число болеющих COVID-19 в Атырауской области сократилось в пять раз.