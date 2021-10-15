Вдвое сократили количество инфекционных стационаров в Мангистауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации в Мангистауской области вдвое сокращено количество инфекционных стационаров. Об этом сообщила заместитель акима области Гульмира Калмуратова на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года в области выявлено 19 337 человек, заразившихся вирусом COVID-19. С 8 по 15 октября, то есть за неделю, выявлен вирус у 71 гражданина. За последние сутки заразились 7 человек. Если говорить о показателях заболеваемости по территориям, то 57,1% приходится на город Актау, 15,7% на Мунайлинский район. В других районах и городах показатели заболеваемости ниже», – сказала Г.Калмуратова.

По ее словам, из числа заболевших в области выздоровели 22 332 человека. С 8 по 15 октября находились на лечении 111 человек, действует 375 инфекционных и 57 реанимационных койкомест. В июле-августе были добавлены дополнительные койкоместа, работало 15 стационаров. Сейчас пациенты проходят лечение в 7 стационарах.