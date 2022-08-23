Вдвое снизить количество преступлений помогла акция по выкупу оружия у населения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек сообщила о ходе акции по изъятию огнестрельного оружия у населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях обеспечения общественной безопасности и профилактики преступлений с применением огнестрельного оружия, МВД ежегодно проводятся акции по выкупу у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. В текущем году, данная акция стартовало с 25 апреля. На эти цели из республиканского бюджета было выделено 88,7 млн тенге», - напомнила Шугыла Турлыбек на брифинге в МВД.

Согласно озвученной информации, по результатам мероприятия, в органы внутренних дел обратились более 1 тысячи граждан, которыми добровольно сданы 1,3 тыс. единицы огнестрельного оружия, более 9 тыс. патронов к нарезному оружию.

«Необходимо отметить, что мероприятия по выкупу у населения предметов вооружения МВД проводятся с 2008 года. За этот период гражданами добровольно сдано более 54 тыс. единиц огнестрельного оружия, более 2 млн патронов к нарезному оружию на общую сумму 1,8 млрд тенге. Об эффективности принимаемых мер свидетельствует снижение на половину количества преступлений, совершенных за последние 5 лет с применением огнестрельного оружия», - сообщила представитель МВД.













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