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Вдвое снизилось количество поддельных купюр в Казахстане

2 Сентября 2020 17:34
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Вдвое снизилось количество поддельных купюр в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Казахстане количество фальшивых купюр снизилось почти вдвое, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В Казахстане за семь месяцев 2020 года выявлена 381 поддельная банкнота на 1,2 млн тенге. Фальшивых монет за этот период не обнаружено», - сообщил начальник управления экспертизы банкнот и монет департамента наличного денежного обращения Национального банка Асхат Абишев.

По словам представителя Нацбанка, с начала года количество поддельных денежных знаков снизилось на 46,9% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года (в прошлом году - 718 банкнот и шесть монет)

Наибольшее количество поддельных банкнот было выявлено в Алматы – 243 фальшивые купюры (63,78%).

При этом, чаще всего в Казахстане в 2020 году подделывались банкноты номиналами 2 тысячи (41,47 %) и 5 тысяч тенге (31,5%).

В Казахстане изготовление или хранение с целью сбыта, сбыт поддельных банкнот и монет Национального банка Казахстана наказываются лишением свободы на срок от 5 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.



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#Нацбанк Казахстана   #Экономика  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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