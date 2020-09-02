Вдвое снизилось количество поддельных купюр в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Казахстане количество фальшивых купюр снизилось почти вдвое, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Казахстане за семь месяцев 2020 года выявлена 381 поддельная банкнота на 1,2 млн тенге. Фальшивых монет за этот период не обнаружено», - сообщил начальник управления экспертизы банкнот и монет департамента наличного денежного обращения Национального банка Асхат Абишев.

По словам представителя Нацбанка, с начала года количество поддельных денежных знаков снизилось на 46,9% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года (в прошлом году - 718 банкнот и шесть монет)

Наибольшее количество поддельных банкнот было выявлено в Алматы – 243 фальшивые купюры (63,78%).

При этом, чаще всего в Казахстане в 2020 году подделывались банкноты номиналами 2 тысячи (41,47 %) и 5 тысяч тенге (31,5%).

В Казахстане изготовление или хранение с целью сбыта, сбыт поддельных банкнот и монет Национального банка Казахстана наказываются лишением свободы на срок от 5 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.



