Вдове с больным ребенком помогли провести газ в дом односельчане в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В рамках программы «Рухани жаңғыру» в Западно-Казахстанской области ведется большая работа, население активно участвует в благотворительных мероприятиях, оказывая поддержку нуждающимся, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Например, недавно в одном из сельских населенных пунктов Таскалинского района сельчане помогли многодетной семье приобрести свой дом.

На этом благие дела не заканчиваются, и теперь жители села Чижа Таскалинского района Западно-Казахстанской области помогли подключить газ в доме одинокой мамы.

«Очень благодарна за помощь своим односельчанам. В моем доме уже несколько лет нет природного газа. Мой муж умер около десяти лет назад. Я осталась одна с двумя детьми на руках. У меня был большой долг за газ, на тот момент платить было нечем. Сейчас старший сын с семьей живет в Уральске, младший ребенок у меня болен. Самостоятельно подключить газ я не могла, не хватало на это денег. Когда в этом году о моей проблеме узнали, приехала аким сельского округа с представителями газовой службы. Они подключили газ к нашему дому, сейчас уже не нужно отапливать дом дровами и углем. Как выяснилось позже, спонсорскую помощь оказали неравнодушные сельчане. Спасибо всем за то, что откликнулись на нашу проблему», – рассказала жительница села Хиуаз Танашева.

Став акимом Амангельдинского сельского округа, Саягуль Галиева первым делом поинтересовалась тем, как живут сельчане и ко всем ли домам подключен газ. От сотрудников газовой службы узнала, что на селе один из домов отключен за неуплату газа.

«Мы стали искать спонсоров, чтобы помочь женщине. Очень многие односельчане откликнулись, сложив все средства, мы заплатили за подключение газа. Проблема решена всем селом», – сообщила аким сельского округа С. Галиева.