Вдов погибших стражей порядка посетил глава департамента полиции Акмолинской области

СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Главный акмолинский полицейский поздравил вдов погибших сотрудников управления полиции города Степногорска с Днем независимости, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Начальник департамента полиции Акмолинской области генерал-майор Арманбек Баймурзин побывал в гостях у семей полицейских Степногорска, погибших при исполнении служебных обязанностей. На сегодняшний день таковых в управлении полиции города Степногорска пять.

Генерал-майор, в первую очередь, интересовался материально-бытовыми условиями семей. Во время доверительной беседы женщины делились своими заботами и рассказывали, в чем в настоящее время нуждаются их семьи. Руководитель ведомства обязался оказать необходимое содействие в решении насущных проблем близких погибших, подчеркнув, что они всегда могут рассчитывать на помощь со стороны полиции. Также начальник департамента вручил вдовам и детям погибших полицейских подарки и выразил благодарность за подвиги их близких.

«В семейном архиве Абетовых много фотографий в форме - это капитан полиции управления по борьбе с организованной преступностью Азамат Абетов. Его 16-летний сын Абылайхан пишет стихи, посвященные папе, в которых признается в своей тоске по нему. Супруга Азамата Динара Абетова накануне перенесла операцию, а в вопросе восстановления здоровья женщины Арманбек Баймурзин от лица департамента обязался оказать все необходимое содействие», - рассказали в ведомстве.

Супруга погибшего оперуполномоченного отдела криминальной полиции Кайрата Жусубаева Маржан, едва сдерживая слезы, вспоминает о счастливых моментах жизни с погибшим. Рядом с матерью рано повзрослевшие и не по годам рассудительные сыновья: младший Кенесары и старший Альтаир, так похожий, по словам женщины, на отца.

«Кайрат Жусубаев погиб в 2012 году от рук преступника. По воспоминаниям коллег, старший лейтенант был честным и бесстрашным, а в день гибели на территории поселка Заводской он лицом к лицу столкнулся с вооруженным браконьером. Пресекая правонарушение, оперуполномоченный был застрелен злодеем выстрелом в упор», - добавили в ведомстве.

Посетил в этот день начальник акмолинской полиции и семью сержанта Назымбека Темиргалиева, погибшего в 2009 году при исполнении служебных обязанностей в результате ДТП, и близких капитана милиции Николая Тнеева, погибшего в ходе задержания злоумышленника.

В день встречи с семьями погибших сотрудников в местном доме культуры полицейскими был презентован фильм о Смагуле Толегене.

«Начальник Бестобинского поселкового отдела полиции УП города Степногорска погиб в сентябре 1995 года. В тот роковой день трое преступников угрожали оружием жителям города в ресторане. Майор Смагул Толеген пытался пресечь их хулиганские действия, но они убили его выстрелом в грудь. У Смагула Толегеновича остались трое дочерей, супруга и мать», - отметили в ведомстве.

Родные погибших сотрудников поблагодарили полицейских и выразили слова признательности за внимание к ним.