Вдохновленные гвоздем: в Алматы открывается необычная выставка

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Коллекция всемирно известного ювелира вдохновила казахстанских художников на новые работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Основой для вдохновения послужил созданный в 70-х прошлого века в Нью-Йорке дизайнером Альдо Чипулло браслет в виде согнутого гвоздя Juste Un Clou. Он стал украшением, воспевающим чувство праздника и свободы. Juste Un Clou - это оригинальная, авангардная и современная ювелирная интерпретация предмета повседневности. Эта коллекция украшений для него или для нее позволяет увидеть ценность самых обыкновенных вещей.

Вдохновленные коллекцией Juste Un Clou Cartier, казахстанские художники создавали арт-объекты (картины, фотоколлажи, звуковые и ведеоинсталляции), интерпретировав идею коллекции When Ordinary Becomes Precious.

Знакомые нам по недавней персональной выставке алматинцы из Лондона Berkin&Mika создали триптих под названием Transition: from object to treasure, где каждая фотография отражает процесс метаморфозы тривиального объекта в нечто более ценное. Первая фотография символизирует начало, где гвоздь представлен в качестве обычного повседневного объекта. Дальше начинается процесс трансформации. Финальная часть триптиха является кульминацией, где банальный объект обретает форму сокровища.

Меруерт Кунакова в своей работе «Leaving the ordinary» заглянула дальше, создав иллюстрацию эволюции.

«Путь, который образно прошел гвоздь от кости рыбы, колючки растения или куска обычного дерева до культового браслета. При этом я не разделяю предметы на главные и второстепенные, я отношусь к ним безлично. Все, что существует или существовало, имеет свое место. А выбранная техника цианотипии (бессеребряный фотографический процесс, дающий при фотопечати изображение голубого оттенка) напоминает о процессе индустриализации», - поясняет Меруерт Кунакова.

Заринэ Киракосян в этом браслете привлекла идея того, как обычный предмет, вроде гвоздя, может стать эстетически привлекательным ювелирным изделием. Она создала стеклянную плиту, внутри которой будут гвозди. Так же, как жесткий гвоздь превращается в нежный браслет, россыпь гвоздей превращается в гладкий пол.





Назира Каримова представила аудио-видео-инсталляцию. Основу проекта составляет объемная пенопластовая форма гвоздя и вырезанная специально под нее проекция. Генеративная графика и генеративный звук создают новые паттерны и визуализацию, выстраивая неожиданные комбинации из компьютерного алгоритма, который вводит зрителя в состояние транса.

Тимур Бисенбаев, как он сам поясняет, представил себя античным астрономом. В свое время они наделяли небесные тела человеческими качествами. В центре его инсталляции - простой гвоздь. Но именно он и символизирует превращение простого в большие чувства.

Еще один проект - ацикленная анимация гвоздей в виде «загрузочного кольца». Видео-арт, который воспроизводится циклично с постоянно меняющимся фоном, на котором изображены актуальные и значимые события в истории человечества. В центре композиции со сменным фоном - неизменное вращающееся кольцо из гвоздей. Автор, творящий под псевдонимом Ambujerba, говорит, что в своей художественной практике стремится использовать аналоговые методы создания анимация для передачи «настоящей» фактуры и духа процесса.

Впервые необычные инсталляции покажут публике сегодня, 5 октября, в Esentai Mall.











