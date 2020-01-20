Вчетверо увеличат финансирование и объем дорожных работ в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области в этом году ожидается бум строительных и ремонтных работ на автодорогах. Только на республиканских трассах объемы вырастут почти в четыре раза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ремонтные работы усиленными темпами будут проводиться и на дорогах областного значения. Во всех этих проектах нужно максимально задействовать местную рабочую силу, считает глава региона Женис Касымбек.

«Большой фронт работ предстоит в этом году по строительству и ремонту автомобильных дорог. По сравнению с прошлым годом, финансирование и объемы работ будут увеличены в 3,5-4 раза. 2020 год является очень важным и переломным по состоянию дорог республиканского значения. Более 30% республиканских дорог планируется перевести в первую и вторую категории. В целом на местных и республиканских дорогах будет задействовано порядка 4500 рабочих, более 3000 единиц техники. Для региона это новые рабочие места и инвестиции. Надо вести работу с подрядными организациями по максимальному привлечению местных кадров из того района, из того аула, где проходит дорога», - сказал Женис Касымбек на аппаратном совещании.

По словам руководителя Управления координации занятости Асем Джунуспековой, в области имеется 17 учебных центров для подготовки дорожных рабочих в ускоренном порядке. Возможно обучение по 11 специальностям: курсы бульдозеристов, укладчиков, экскаваторщиков и других.

Аким области также поручил своевременно запастись строительными материалами.

Обеспечение качества строительных работ и применяемых дорожно-строительных материалов будет находиться на особом контроле, подчеркнул глава региона.

Как доложил заместитель руководителя Управления пассажирского транспорта и автодорог Саят Шаймин, в области в 2020 году запланирован ремонт более 1 500 км автомобильных дорог республиканского и областного значения. По итогам прошлого года доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии достигла 77%. А в этом году показатель планируется увеличить до 84%.

«Будет продолжена работа по улучшению дорожной инфраструктуры области, включая масштабный проект «Центр-Юг». Запланирована реконструкция переходящего объекта Новодолинка-Шахан-Молодецкое. Также продолжатся работы на участке автодороги Караганда-Сарань-Шахтинск. В 2020 году в рамках второй пятилетки государственной программы «Нұрлы Жол» на паритетной основе 50/50 предусмотрен средний ремонт 20 участков автодорог местного значения, протяженностью 415 километров, в том числе объекты в Каркаралинском и Улытауском районах, вошедших в туристическую карту Казахстана», - сообщил докладчик.

В этом году также планируется начать пять новых проектов в Осакаровском, Абайском, Нуринском и Бухар-Жырауском районах. По спецпроекту «Ауыл – Ел бесігі» предусмотрен ремонт 35 улиц семи поселков в пяти районах области.

По протяженности автодорог Карагандинская область занимает пятое место в республике. По региону проходит 12 441 км дорог, в том числе 2 785 км дорог республиканского значения, 3 462 км - областного и 6 194 км дорог районного значения и улиц населенных пунктов.