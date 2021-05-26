Вчерашний пожар вдоль улицы Кунаева прокомментировали в ДЧС Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начальник управления государственного пожарного контроля Департамента по ЧС города Нур-Султан Еркин Отаргалымулы прокомментировал вчерашний пожар, вспыхнувший возле Акорды вдоль улицы Кунаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вчера на службу 101 поступил вызов в 14:06 о возгорании тополиного пуха вдоль улицы Кунаева. По прибытию на место вызова в 14:13 пожарных подразделений на территории 250 квадратов горел тополиный пух. Принятыми мерами в 14:29 горение полностью ликвидировано. В результате горения жертв и пострадавших нет. Благодаря слаженным действиям пожарных подразделений не допущено перехода огня на объекты государственной собственности и хозяйствования», - прокомментировал спикер.





По его словам, все факты возгорания тополиного пуха связаны с неосторожным обращением населения с огнем. Вчерашний случай аналогичный.

Ранее сообщалось, что 24 мая в столице пожарными совершено 95 выездов, из них 53 выезда по тушению тополиного пуха.