Вчера состоялся экзамен на политическую зрелость молодежи – глава «Ассамблея жастары»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вчерашний день показал, что молодежь очень активно вовлекается в модернизационные процессы, процессы обновления. Об этом в ходе брифинга Республиканского штаба общественной поддержки референдума заявил председатель РОО «Ассамблея жастары» Тимур Джумурбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня можем говорить о том, что референдум состоялся как политическое мероприятие. У нас на руках есть данные exit-pool, которые говорят о том, что большинство казахстанцев поддержали вынесенные на всеобщее голосование изменения. Для казахстанцев – это уникальное событие. Мы можем говорить о том, что казахстанское общество является достаточно молодым по возрасту. Конечно, наша молодежь, люди среднего возраста – это те граждане, которые вчера впервые принимали участие в референдуме. Вчерашний день показал, что молодежь очень активно вовлекается в модернизационные процессы, процессы обновления. Вчера состоялся экзамен на политическую зрелость молодежи, на право быть активной категорией нашего общества. Молодежь с достоинством прошла этот экзамен. Мы видели на избирательных участках большое количество молодых казахстанцев. Вчера также активно подключились в избирательный процесс представители этнокультурных объединений», - сказал на брифинге глава «Ассамблея жастары».

По словам Тимура Джумурбаева, сегодня казахстанская молодежь хочет участвовать в происходящих процессах в стране - процессы изменения, построения Нового Казахстана, Второй Республики.

«Поправки направлены на расширение участия молодежи в общественно-политических процессах на всех уровнях. Думаю, для этого будет заложена хорошая, соответствующая база. Сегодня мы уже даем ответственность нашей молодежи, чтобы не просто говорить о проблемах, но и выстраивать пути решения этих проблем. Это будет возможно, в том числе и через повышение роли представительных местных органов, Парламента, чтобы наши молодые лидеры получали возможность участвовать в этих процессах. Конечно, сегодня очень важно понимать, что все те изменения, которые происходят в нашей стране, направлены на то, чтобы сегодняшнее и будущее поколения казахстанцев смогли полноценно использовать их. Молодежь – это не будущее Казахстана, молодежь – это настоящее нашей страны. Все, что вчера было вынесено голосование, за что голосовали наши граждан – это то, чем будет пользоваться наша молодежь. Когда закон вступит в силу, он обретет форму конституционных законов», - считает спикер.

Председатель «Ассамблея жастары» также подчеркнул, что после проведения референдума за ним последует большая и очень слаженная работа.

«Думаю, что и общественные организации и молодежные организации в том числе активно подключатся к обсуждению, решению, предложению тех или иных вопросов. Вчерашний день показал высокий уровень нашего национального, гражданского единства. Мы показали, что казахстанцы как единое общество готовы к лучшим переменам. Думаю, что в дальнейшем весь этот путь мы должны пройти вместе. Мы должны показывать свое единство в общественно-политических процессах. Как представитель молодежной организации очень рад, что мои сверстники активно участвовали в процессе», - добавил он.