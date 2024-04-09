В Бразилии начали расследование против Илона Маска

Из-за отказа блокировать аккаунты в X (ранее Twitter) Илону Маску грозит штраф в размере около $20 тысяч за каждый, который соцсеть неправомерно активирует, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Федеральный суд Бразилии распорядился начать расследование в отношении владельца Х Илона Маска, который ранее заявил, что не будет подчиняться распоряжениям суда, обязавшего его ограничить или приостановить работу некоторых аккаунтов в соцсети. Об этом сообщил портал G1.

Скандал разгорелся после того, как Маск обвинил судью Алешандри ди Морайса в нарушении конституции из-за просьб заблокировать в X некоторые аккаунты, добавив, что эти просьбы «нарушают бразильское законодательство». Миллиардер также призвал судью уйти в отставку и пригрозил опубликовать обращения с требованиями блокировать учетные записи.

Ди Морайс в свою очередь постановил провести расследование из-за того, что Маск якобы препятствовал бразильскому правосудию и использовал соцсети для «распространения дезинформации и дестабилизации институтов демократического правового государства».

— Вопиющее воспрепятствование осуществлению бразильского правосудия, подстрекательство к совершению преступления, публичная угроза не подчиниться судебным приказам и отказ платформы сотрудничать в будущем — все это факты, которые не свидетельствуют об уважении суверенитета Бразилии, — говорится в распоряжении ди Морайса, текст которого приводит G1.

«Социальные сети не являются зоной, свободной от правовых норм», — добавил ди Морайс крупными буквами в постановлении, отметив, что власти страны не позволят «жить в обществе, в котором находящиеся за границей миллиардеры контролируют соцсети и позволяют себе нарушать верховенство закона, игнорируют судебные постановления и угрожают ведомствам» Бразилии.

Как отмечает портал, Верховный федеральный суд грозит Маску штрафом в размере около $20 тысяч за каждый аккаунт, который соцсеть неправомерно активирует.