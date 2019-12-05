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Вблизи Пекина произошло землетрясение магнитудой 4,5
5 Декабря 2019 08:41
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ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в четверг в городе Таншань (провинция Хэбэй, КНР) в 130 км от Пекина, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Китайский сейсмологический центр.
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Как говорится в сообщении, подземные толчки с эпицентром на территории района Фэннань городского округа Таншань провинции Хэбэй зафиксированы сегодня в 08:02 по местному времени.
«Магнитуда 4,5 с глубиной залегания очага 10 километров», - отмечается в пресс-релизе.
Информации о жертвах и разрушениях не поступало. В городе Таншань проживает около 8 млн человек. Пользователи соцсетей сообщили, что толчки ощущались в китайских мегаполисах – Пекине и Тяньцзине.
Ключевые слова: Происшествия, Китай,
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