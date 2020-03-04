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Вблизи моногородов возможны новые открытия месторождений

4 Марта 2020 01:07
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Вблизи моногородов возможны новые открытия месторождений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В настоящее время АО «НГК «Казгеология» проводит геологоразведочные работы на 18 участках, из которых 5 находятся вблизи моногородов Жезказган, Сатпаев и Алтай (Зыряновск), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

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К примеру в Карагандинской области реализуются три проекта по поисковым работам на Каиндинском участке площадью - 3835 кв. км, на Сегизбай-Куль - 1430 кв. км и на участке Ушшокы площадью - 515,5 кв. км.

«Участки расположены на расстоянии 100 км от городов Жезказган и Сатпаев. Несомненно, что восполнение сырьевой базы Жезказганского предприятия с его градообразующей ролью даст новый импульс развитию данного региона», - отмечают в ведомстве.

В Восточно-Казахстанской области АО «Казгеология» проводит крупномасштабные поисковые работы на выявление золото-полиметаллических месторождений на Ревнюшинской площади в Зыряновском рудном районе. В случае выявления рудной минерализации с последующей оценкой, подсчетом запасов, это также укрепит сырьевую базу Зыряновского рудного района.

Данные проекты в целом нацелены на выявление и оконтуривание перспективных участков и рудных проявлений полезных ископаемых с оценкой прогнозных ресурсов.

Также по материалам поисковых работ составляются геологические карты участков в соответствующем масштабе, разрезы к ним и карты результатов геофизических и геохимических исследований. Будет дана геолого-экономическая оценка выявленных объектов по укрупненным показателям и рекомендации по дальнейшим геологоразведочным работам.

В текущем году по объектам будут продолжены полевые, лабораторные и камеральные работы, по результатам которых будет дана окончательная оценка перспективности изучаемых территорий.

Стоит отметить, что в процесс геологического изучения участков и поисков входит дистанционное зондирование земли, геофизические, буровые, горные работы, лабораторно-аналитические исследования и камеральная обработка материалов.


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Ключевые слова: Правительство РК,
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