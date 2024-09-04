В Астане прошел круглый стол арабской координационной группы, где ведущей темой стало водное и ирригационное хозяйство, передает корреспондент агентства Kazinform.

В мероприятии приняли участие заместитель Премьер-министра, министр национальной экономики Нурлан Байбазаров, представители Министерств транспорта, здравоохранения, водных ресурсов и ирригации. В арабскую координационную группу вошли представители ведущих инвестиционных фондов Персидского залива — Исламский банк развития, фонд развития ОПЕК, Саудовский фонд развития и прочие.

— Это крупнейшие инвесторы, они предоставляют финансирование на очень привлекательных условиях, потому что они преследуют цель развития. Сами знаете специфику Исламского финансирования — здесь нет скрытых комиссий. Деньги предоставляются на цели развития, на благие цели, поэтому здесь эти инвестиции для нас очень выгодные, долгосрочные. И еще очень важно отметить, что арабская координационная группа стремится финансировать именно инфраструктуру, в том числе социальную инфраструктуру, — прокомментировал министр нацэкономики Байбазаров корреспонденту агентства Kazinform.

Первым из докладчиков выступил вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов. По его словам, к 2040 году в Казахстане будет дефицит воды в 12-15 кубических километров в год. Вице-министр представил 7 проектов строительства и 4 проекта реконструкции водохранилищ по всей стране, а также ремонт 3 618 км ирригационных каналов. Общие инвестиции, необходимые для целей, составили 2,6 млрд долларов.

Далее выступили вице-министр транспорта Сатжан Аблалиев с презентацией 67 инфраструктурных проектов на сумму 27,6 млрд долларов, а также вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев с проектом медицинского центра в Алмате.