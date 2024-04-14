В Байконуре в честь Дня космонавтики стартовал чемпионат РК по велоспорту

Для жителей Байконура 12 апреля — День космонавтики — особый праздник, с которого и началась история первого в мире космодрома Байконур. Традиционно утро этого дня начинается со встречи байконурцев, где они возлагают цветы к памятникам первому космонавту Земли Юрию Гагарину и основателю советской космонавтики, конструктору космической техники Сергею Королеву, передает корреспондент агентства Kazinform.

На торжественном мероприятии с поздравлениями к жителям и гостям города Байконура обратились заместитель главы администрации города Николай Адасев, специальный представитель Президента РК на комплексе «Байконур» Кайрат Нуртай, руководители предприятий, работающих на космодроме. Слова благодарности первопроходцам космоса, выступления ветеранов космодрома, музыкальное приветствие детских творческих коллективов, традиционный запуск макетов ракет школьниками города — мероприятие завершилось возложением цветов.

Фото: администрация г. Байконура

Особенностью нынешнего Дня космонавтики стал Чемпионат РК по велосипедному спорту, который стартовал 12 апреля и продлится пять дней.

Фото: администрация г. Байконура

Участников соревнований, а их более 200 человек, прибывших из России, Узбекистана и всех регионов Казахстана, приветствовали руководители космического комплекса «Байконур», акимата Кызылординской области, Федерации РК по велоспорту.

Фото: администрация г. Байконура

— Движение по автомобильным дорогам города ограничено, но зрелище очень яркое, ведь такой чемпионат по велосипедному спорту проводится у нас впервые, — поделились впечатлением жители Байконура.

Соревнования среди молодежи проходят на дистанции 50 км, среди ветеранов на 40 км, для любителей велосипедного спорта определена дистанция в 20 км.

В первый же день определились победители среди молодых спорсменов. Ими стали Мансур Бесембай, который прошел 50 км за 1 час 13 минут 19 секунд. Вторым пришел Даниил Зинкевич с результатом в 1 час 15 минут 31 секунду.

Третье место занял Роман Балясов, который прибыл к финишу всего на 4 сенунды позже Зинкевича.

Примечательно, что все победные места заняли спортсмены из Северо- Казахстанской области.

Сегодня соревнования Чемпионата РК по велоспорту продолжаются на территории космодрома Байконур, где трассы проходят по историческим дорогам от Гагаринского старта.

Фото: администрация г. Байконура

— Благодарим организаторов чемпионата на Байконуре, у нас появилась уникальная возможность увидеть этот особый город, космодром, отдать дань памяти людям, которые первыми проложили дорогу в космос вмему человечеству. Именно им мы посвящаем свои победы, — отметили участники соревнований.

Праздничная программа в эти выходные дни продолжается на Байконуре выступлением творческих коллективов города, другими спортивными состязаниями, посещением музеев истории Байконура.