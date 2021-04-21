Важный блок социальных инициатив Президента принят депутатами в работу - Ерлан Карин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на пленарном заседании Мажилиса в первом чтении был поддержан проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам инклюзивного образования». Законопроект направлен на обеспечение условий равного доступа к качественному образованию для детей с особыми потребностями, отметил помощник Президента РК Ерлан Карин.

«Ранее, 25 февраля 2021 года, на V заседании Национального совета общественного доверия Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что в стране растет количество детей с особыми образовательными потребностями, но при этом действующие нормы по функционированию подобных специализированных организаций устарели. В связи с этим, Глава государства поручил обновить нормативы в данной сфере с учётом специфики регионов и современных стандартов», - написал Ерлан Карин в Telegram.

Он подчеркнул, что рассмотренный сегодня в Мажилисе законопроект как раз направлен на реализацию данных поручений.

«В частности, данным законопроектом предусматривается, что для детей с особыми потребностями будут адаптироваться учебные программы, для них будут разрабатываться индивидуально-развивающие программы, вводиться психолого-педагогическое сопровождение. Кроме того, будет разработан подушевой норматив финансирования государственного образовательного заказа на психолого-педагогическую поддержку детей с ограниченными возможностями.

Таким образом, еще один важный блок социальных инициатив Президента в рамках деятельности Национального совета находится в работе в Мажилисе. Законодательное оформление этих мер позволит расширить возможности для получения качественного инклюзивного образования для детей с особыми потребностями», - резюмировал Ерлан Карин.