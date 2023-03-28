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Важным вопросом на сегодня является устранение паводков - Мининдустрии РК о дорогах

Серик Сабеков
28 Марта 2023, 14:31
Важным вопросом на сегодня является устранение паводков - Мининдустрии РК о дорогах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Как выполняется поручение Главы государства по ремонту автомобильных дорог в Западно-Казахстанкой области, рассказал заместитель председателя Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Амангельды Беков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во исполнение поручения Главы Государства в 2019 году капитальным ремонтом автодорог охвачено 248 км», - сказал Амангельды Беков на брифинге в СЦК.

Спикер уточнил, что это 145 км автодороги «Казталовка - Жанибек - граница РФ» и 103 км автодороги «Унеге-Бисен-Сайхин».

«В текущем году из средств Республиканского бюджета выделено 30 млрд тенге, за счет которых до конца года планируется обеспечить проездом по всей протяженности автодороги. В настоящее время на объектах ведутся работы по заготовке дорожно-строительных материалов на текущий строительный сезон», - добавил Амангельды Беков.

Заместитель председателя Комитета автомобильных дорог заявил, что важным вопросом на сегодня является устранение паводков.

«С начала паводкового периода, по республиканской сети произошло 8 случаев краткосрочных переливов талых вод через проезжую часть автодороги в Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях. В Актюбинской области на участке км 613 автодороги «Самара-Шымкент» вблизи поселка Кобда было даже произведено вскрытие дорожного полотна для пропуска талых вод, по завершению которого восстановлено дорожное полотно и обеспечен проезд. На сегодняшний день ограничений движения нет», - резюмировал Амангельды Беков.

Ранее он рассказал, когда откроют движение на всем протяжении транспортного коридора «Центр – Юг».


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