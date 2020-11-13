+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 1 °С
USD 428.99 EUR 506.51
RUB 5.58 CNY 64.81
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Важным назвал участие лиц с инвалидностью в выборах  глава Офиса программ ОБСЕ

13 Ноября 2020 13:28
Поделиться:
Важным назвал участие лиц с инвалидностью в выборах  глава Офиса программ ОБСЕ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Лица с ограниченными возможностями, это довольно большой ресурс в обществе. Об этом заявил глава Офиса программ ОБСЕ в Нур-Султане Дьердь Сабо, выступая на заседании рабочей группы при ЦИК РК по вопросам участия лиц с инвалидностью в политической и общественной жизни общества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Как казахстанцев с инвалидностью вовлекают в политическую жизнь страны
Сурдопереводом обеспечат все онлайн-заседания ЦИК  РК Казахстанцы смогут проголосовать за рубежом на выборах  депутатов в Мажилис Бердибек Сапарбаев встретился с руководителями филиалов политических партий

«Участие лиц с инвалидностью (в выборах) - это очень важный момент. Отрадно видеть, что казахстанское общество также много делает в этом направлении. Это довольно большой ресурс в целом в обществе. Другая часть общества порой не замечает и просто не в состоянии оценивать масштабы этого ресурса. Но у нас есть отличные люди, которые напоминают и нам помогают», - сказал Дьердь Сабо.

Он также положительно высказался об активном участии госорганов в Казахстане в этом вопросе.

«Очень отрадно слышать, что и госорганы стараются вовлекать в гражданское общество таких людей. Мы также работаем с гражданским обществом, стараемся поддерживать этот процесс», - добавил Дьердь Сабо.

Ранее вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ерлан Аукенов рассказал, какая работа проводится по вовлечению лиц с инвалидностью в политическую и общественную жизнь нашего государства.


Подписывайтесь на наш канал:

#Выборы   #Общество  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив