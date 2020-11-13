Важным назвал участие лиц с инвалидностью в выборах глава Офиса программ ОБСЕ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Лица с ограниченными возможностями, это довольно большой ресурс в обществе. Об этом заявил глава Офиса программ ОБСЕ в Нур-Султане Дьердь Сабо, выступая на заседании рабочей группы при ЦИК РК по вопросам участия лиц с инвалидностью в политической и общественной жизни общества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Участие лиц с инвалидностью (в выборах) - это очень важный момент. Отрадно видеть, что казахстанское общество также много делает в этом направлении. Это довольно большой ресурс в целом в обществе. Другая часть общества порой не замечает и просто не в состоянии оценивать масштабы этого ресурса. Но у нас есть отличные люди, которые напоминают и нам помогают», - сказал Дьердь Сабо.

Он также положительно высказался об активном участии госорганов в Казахстане в этом вопросе.

«Очень отрадно слышать, что и госорганы стараются вовлекать в гражданское общество таких людей. Мы также работаем с гражданским обществом, стараемся поддерживать этот процесс», - добавил Дьердь Сабо.

Ранее вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ерлан Аукенов рассказал, какая работа проводится по вовлечению лиц с инвалидностью в политическую и общественную жизнь нашего государства.