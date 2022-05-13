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Важность участия в референдуме обсудил сенатор Мусин с жителями ВКО
13 Мая 2022 13:19

Важность участия в референдуме обсудил сенатор Мусин с жителями ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента Республики Казахстан Дуйсенгазы Мусин побывал в районах Восточно-Казахстанской области, посетил ряд социальных объектов и провел встречи с населением. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Депутат посетил строящийся в центре Бородулихинского района спортивно-оздоровительный комплекс, капитально отремонтированные отделения поликлиники, ознакомился с проводимыми работами, а также встретился с коллективом центральной поликлиники.

Участники встречи детально обсудили значимые политические перемены, проводимые в стране и направленные на создание Нового Казахстана, а также важность участия каждого казахстанца в референдуме, который запланирован на 5 июня текущего года.

Учитывая аграрную специфику района, сенатор особое внимание уделил изучению вопросов сельского хозяйства. Депутат побывал в ряде крестьянских хозяйств, занимающихся растениеводством и животноводством.


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