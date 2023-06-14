Важность развития инфраструктуры и повышения благосостояния жителей Мангистауской области подчеркнули сенаторы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Члены комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента РК побывали с рабочим визитом в Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

В рамках мероприятия сенаторы посетили пункт базирования военно-морских сил Вооруженных сил РК, где ознакомились с образцами вооружения и военной техники, а также с имеющейся инфраструктурой. Депутатам продемонстрировали корабли Пограничной службы и ВМС «Сарбаз» и «Сардар», порядок взаимодействия подразделений пограничников при охране государственной границы на морском участке.

Парламентарии также посетили многосторонний автомобильный пункт пропуска «Темир баба», пограничную заставу «Богет». Депутаты ознакомились с инфраструктурой и оснащенностью объектов, процессом пограничного и таможенного контроля.

Была отмечена необходимость ускорения проводимых работ по реконструкции и техническому дооснащению вышеуказанного пункта пропуска без его фактического закрытия.

В морском порту Курык проведено выездное заседание комитета Сената по международным отношениям, обороне и безопасности, в котором приняли участие первый заместитель акима Мангистауской области Жумабай Карагаев и заместитель председателя КНБ РК – директор Пограничной службы Ерлан Алдажуманов.

В ходе обсуждения состоялся обстоятельный разговор по вопросам тылового (социально-бытового) обеспечения пограничников, несущих службу на самых отдаленных рубежах границы. Внимание местных органов власти было обращено на необходимость обеспечения водой, газом и энергоснабжением.

Участники заседания обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития Пограничной службы, охраны государственной границы, борьбы с браконьерством, отечественного кораблестроения, обеспечения жильем военнослужащих.

Сенаторы также затронули проблемы, связанные с политико-воспитательной работой в Вооруженных силах, укреплением воинской дисциплины и морального духа военнослужащих.

Председатель комитета Сената Аскар Шакиров обратил внимание на важность дальнейшего развития инфраструктуры и повышения благосостояния жителей области. Было подчеркнуто особое значение Каспийского региона в развитии логистических транспортных сетей и проектов, оказывающих комплексный социально-экономический эффект на развитие страны. Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на Международном форуме «Астана», обозначил ключевую роль Казахстана в инициативе «Пояс и путь», сопряженной с Транскаспийским маршрутом и связывающей Китай с европейскими странами. Данные проекты откроют новые возможности для торговли, инвестиций и в целом устойчивого развития нашего государства.

Во время встреч в регионе сенаторы проинформировали о сути проводимых в стране политических реформ, а также разъяснили актуальные вопросы внешней политики Казахстана.