Важность боевой подготовки оценишь в критической ситуации – преподаватель академии МВД

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Любить Родину свою, землю, где ты родился и вырос – это наставление профессора Алматинской академии МВД РК им. М. Есбулатова Олега Цоя красной нитью проходит через его занятия. Прививая дух патриотизма и преданности выбранному делу, учитель в погонах всегда с гордостью рассказывает о профессии полицейского, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу академии МВД РК.

Полковник полиции, начальник кафедры тактико-специальной подготовки, кандидат юридических наук Олег Романович Цой почти 30 лет служит в органах внутренних дел. В 1997 году окончив Высшую школу милиции, лейтенант остался работать преподавателем на кафедре уголовно-исполнительного права. За годы работы воспитал не одно поколение молодых офицеров полиции, добросовестно выполняющих свои служебные обязанности.

«Считаю своим долгом хранить память о доброте и гостеприимстве казахского народа, которое познали мои предки. Они были депортированы в Казахстан, где местные жители поделились кровом и хлебом. Мой долг – хранить эту память не словом, а делом», - говорит Олег Цой.

О достойных делах и самоотверженных поступках полковника Цоя коллеги рассказывают с глубоким уважением. А его изречение «только в критической ситуации ты оценишь важность боевой подготовки», рожденное после боевого опыта в январе и размещенное на фасаде здания, стало для всех аксиомой.

Память полицейских всегда будет хранить трагические события января. В это непростое как для города Алматы, так и для всей страны время, Олег Цой возглавил сводный отряд Алматинской академии, который был направлен для защиты департамента полиции города. При отражении нападений Олег Романович получил осколочное ранение. Но это не помешало офицеру полиции выполнить поставленные руководством задачи – отстоять здание и всем вернуться живыми. В день 30-летия казахстанской полиции в этом году Олег Романович из рук Президента страны Касым-Жомарта Токаева получил государственную награду «Ерлігі үшін».

«Я считаю, это заслуга всех наших ребят, кто самоотверженно отстаивал здание, проявив боевой дух и смелость. Мы показали, что формируем офицерскую честь, сообщество для сохранения мира и спокойствия», - говорит герой.

Сейчас Олег Романович занимается боевой подготовкой будущих полицейских. По разработанной им программе «Единая система подготовки спецназа» сегодня успешно проходят переобучение действующие сотрудники специального отряда быстрого реагирования. Слушатели академии ждут с большим интересом занятия Цоя.

Олега Романович также является инструктором по борьбе, еще он мастер спорта по керлингу. Вместе с коллегами является членом сборной Казахстана по керлингу. Отличает офицера полиции и творческий потенциал. Сейчас он работает с известным казахстанским режиссером над кинопроектом, направленным на поднятие имиджа казахстанской полиции.

«Офицер казахстанской полиции – это не только его внешние параметры и физическая подготовка, это его внутренний мир. Человек, который может поддержать беседу, постоянно работает над самосовершенствованием, и который умеет танцевать вальс», - считает начальник кафедры.

Таковым, кстати, его и знают коллеги, друзья, родные. Олег Романович вместе с супругой Людмилой воспитывают сына и дочь. Прививая своим детям патриотизм, всегда говорит, что только своими честными и добрыми делами во благо Родины, можно сохранить мир и спокойствие.