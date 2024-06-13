Важное предупреждение сделали туристам, собирающимся летом в Турцию

Рекордная жара ожидается в Турции в июле-августе 2024 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

В июле-августе текущего года температура воздуха в Турции может подняться до 42-43 градусов, что может стать рекордным показателем.

Об этом риске предупредил метеоролог Стамбульского технического университета Орхан Шен.

Профессор отметил, что в июле 2023 года Турция уже сталкивалась с аномальной жарой. Тогда температура воздуха в Стамбуле поднялась до отметки в 41,3 градуса по Цельсию, что стало рекордным показателем за последние 85 лет в стране.

В разгар летнего сезона ожидается аналогичное повышение температуры воздуха. В связи с этим, туристам рекомендуется быть бдительными к жарким погодным условиям.