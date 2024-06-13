РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:50, 12 Июнь 2024 | GMT +6

    Важное предупреждение сделали туристам, собирающимся летом в Турцию

    Турция
    Фото: unsplash

    Рекордная жара ожидается в Турции в июле-августе 2024 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В июле-августе текущего года температура воздуха в Турции может подняться до 42-43 градусов, что может стать рекордным показателем.

    Об этом риске предупредил метеоролог Стамбульского технического университета Орхан Шен.

    Профессор отметил, что в июле 2023 года Турция уже сталкивалась с аномальной жарой. Тогда температура воздуха в Стамбуле поднялась до отметки в 41,3 градуса по Цельсию, что стало рекордным показателем за последние 85 лет в стране.

    В разгар летнего сезона ожидается аналогичное повышение температуры воздуха. В связи с этим, туристам рекомендуется быть бдительными к жарким погодным условиям.

    Теги:
    Туризм Погода Казахстанцы Турция Путешествия Жара
    Акжигит Чукубаев
    Автор
    Акжигит Чукубаев
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!