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Важное «оружие» Головкина назвал тренер
2 Октября 2018 03:00 54
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Тренер Абель Санчес оценил значимость джеба для казахстанского боксера Геннадия Головкина (38-1-1, 34 КО), сообщает Sports.kz.
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«Если бы он не бил джебом, то никогда не стал бы чемпионом на таком уровне. Джеб позволяет Головкину держать контроль над боем, контролировать поединок в аутсайде. Некоторые думают, что он не умеет боксировать, но у него большой любительский опыт, он знает, как боксировать», - подчеркнул Санчес.
Свой последний бой Головкин провел 15 сентября в Лас-Вегасе - он уступил решением большинства голосов судей мексиканцу Саулю Альваресу (50-1-2, 34 КО). После боя Геннадий выразил желание провести и третий поединок, однако только если он будет организован на «правильных для обеих сторон условиях».
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