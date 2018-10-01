Важное «оружие» Головкина назвал тренер

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Тренер Абель Санчес оценил значимость джеба для казахстанского боксера Геннадия Головкина (38-1-1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

«Если бы он не бил джебом, то никогда не стал бы чемпионом на таком уровне. Джеб позволяет Головкину держать контроль над боем, контролировать поединок в аутсайде. Некоторые думают, что он не умеет боксировать, но у него большой любительский опыт, он знает, как боксировать», - подчеркнул Санчес.

Свой последний бой Головкин провел 15 сентября в Лас-Вегасе - он уступил решением большинства голосов судей мексиканцу Саулю Альваресу (50-1-2, 34 КО). После боя Геннадий выразил желание провести и третий поединок, однако только если он будет организован на «правильных для обеих сторон условиях».