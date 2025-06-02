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    16:01, 02 Июнь 2025 | GMT +5

    Важно знать: какие меры поддержки предусмотрены для ветеранов боевых действий

    Главный эксперт департамента социальной помощи Министерства труда и социальной защиты населения РК Куралай Тулеубаева рассказала о мерах поддержки для ветеранов боевых действий, передает агентство Kazinform.

    ветераны, военнослужащие
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    Согласно Закону «О ветеранах», к ветеранам боевых действий на территории других государств относятся:

    • участники боевых действий в Афганистане;
    • военнослужащие, выполнявшие задачи по усилению охраны границы СНГ на таджикско-афганском участке;
    • участники международной миротворческой операции в Ираке;
    • участники урегулирования межэтнического конфликта в Нагорном Карабахе.

    Также ветеранами, приравненными по льготам к ветеранам ВОВ, признаны военнослужащие, получившие инвалидность вследствие ранения, контузии или увечья при прохождении службы в Афганистане.

    Какие меры поддержки предусмотрены для этой категории граждан на республиканском и местном уровнях:

    Всем указанным ветеранам ежемесячно выплачивается специальное государственное пособие из республиканского бюджета в размере от 4,8 до 7,55 МРП. Также им оказывается социальная помощь в денежном или натуральном выражении из местных бюджетов, предоставляется жилье в соответсвии с жилищным законодательством. Для данной категории граждан действует льготный режим налогообложения. Также при выходе на пенсию им предоставлено право пользования поликлиниками, к которым они были прикреплены в период работы. Преимущественное обслуживание в организациях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, внеочередная госпитализация. 

    Маслихаты и руководители организаций в пределах своих компетенций могут устанавливать дополнительные меры социальной поддержки в виде льгот по проезду на лечение, материальные и другие виды помощи ветеранам.

    Ежегодно акиматы предоставляют ветеранам боевых действий единовременную соцпомощь к памятным датам в среднем размере до 200 000 тенге. Кроме того в отдельных регионах с учетом возможностей местных бюджетов и в рамках социальной ответственности бизнеса предоставляются и другие виды помощи, в том числе льготный проезд на общественном транспорте, предоставление санаторно-куротного лечения, возмещение оплаты на коммунальные услуги.

    Теги:
    Социальная поддержка Минтруда и соцзащиты РК Льготы Видео Ветераны
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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