Важно знать: какие меры поддержки предусмотрены для ветеранов боевых действий

Согласно Закону «О ветеранах», к ветеранам боевых действий на территории других государств относятся:

участники боевых действий в Афганистане;

военнослужащие, выполнявшие задачи по усилению охраны границы СНГ на таджикско-афганском участке;

участники международной миротворческой операции в Ираке;

участники урегулирования межэтнического конфликта в Нагорном Карабахе.

Также ветеранами, приравненными по льготам к ветеранам ВОВ, признаны военнослужащие, получившие инвалидность вследствие ранения, контузии или увечья при прохождении службы в Афганистане.

Какие меры поддержки предусмотрены для этой категории граждан на республиканском и местном уровнях:

Всем указанным ветеранам ежемесячно выплачивается специальное государственное пособие из республиканского бюджета в размере от 4,8 до 7,55 МРП. Также им оказывается социальная помощь в денежном или натуральном выражении из местных бюджетов, предоставляется жилье в соответсвии с жилищным законодательством. Для данной категории граждан действует льготный режим налогообложения. Также при выходе на пенсию им предоставлено право пользования поликлиниками, к которым они были прикреплены в период работы. Преимущественное обслуживание в организациях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, внеочередная госпитализация.

Маслихаты и руководители организаций в пределах своих компетенций могут устанавливать дополнительные меры социальной поддержки в виде льгот по проезду на лечение, материальные и другие виды помощи ветеранам.

Ежегодно акиматы предоставляют ветеранам боевых действий единовременную соцпомощь к памятным датам в среднем размере до 200 000 тенге. Кроме того в отдельных регионах с учетом возможностей местных бюджетов и в рамках социальной ответственности бизнеса предоставляются и другие виды помощи, в том числе льготный проезд на общественном транспорте, предоставление санаторно-куротного лечения, возмещение оплаты на коммунальные услуги.