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Важно законодательно обеспечить антикоррупционные инициативы Президента- сенатор

4 Сентября 2020 16:47
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Важно законодательно обеспечить антикоррупционные инициативы Президента- сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Одним из важных посылов, озвученных в Послании Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, является борьба с коррупцией, считает депутат Сената Парламента РК Нурлан Кылышбаев.

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«Как подчеркнул Президент, любое вмешательство госорганов в деятельность малого и среднего бизнеса будет рассматриваться как тягчайшее преступление против государства. Безусловно, это потребует изменения в законодательство. Необходимо поставить барьер для условно-досрочного освобождения лиц, совершивших коррупционное преступление, установить для них запрет на работу в госорганах и квазигосударственном секторе», - сказал сенатор.

« Также Президент отметил, что нужно уделить особое внимание превентивным мерам, устранению факторов, которые создают условия для коррупции. Следует отметить, что основная подпитка коррупционных нарушений идёт из теневой экономики. Как было озвучено Президентом, почти треть ВВП находится в теневом секторе. Решение проблемы теневой экономики позволит обеспечить дополнительные поступления в бюджет государства. Перед парламентариями Президент поставил конкретную задачу – обеспечить законодательную базу для борьбы с коррупцией», - отметил Нурлан Кылышбаев.


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#Коррупция   #Сенат   #Послание Президента РК-2020  
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