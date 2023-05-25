Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Необходимо усилить ответственность работодателей по безопасности труда. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра Алтай Кульгинов, выступая на Международной конференции и выставке по охране труда и промышленной безопасности – KIOSH 2023, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимо усилить ответственность работодателя по безопасности труда. Вместе с тем важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда. При этом общественному надзору должно быть уделено большое внимание. Это поспособствует диалогу между работодателем и работником. Поэтому нам необходимо расширить программу «Народный контроль», которая сегодня применяется на 245 предприятиях. Кроме того, целесообразно дальнейшее совершенствование концепции «нулевого травматизма», внедренной на 420 предприятиях», - поручил представителям Министерства труда и социальной защиты населения Алтай Кульгинов.

Он также предложил изменить формат работы комиссии, которая занимается расследованием несчастных случаев в регионах. По словам вице-премьера, они должны бороться не с последствиями проблемы, а с причиной и определять дальнейшую профилактическую деятельность.

Ранее он сообщил, что на предприятиях Казахстана - высокий показатель промышленного травматизма. Ежегодно получают травмы 2000 человек. Из них погибло около 200 человек.

По данным Комитета труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения РК, в 2022 году в результате несчастных случаев на производстве пострадали 1 465 работников, 203 из которых погибли.