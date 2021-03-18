Важно уделить внимание институту семьи, воспитанию детей и образованию - глава МИОР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В год 30-летия независимости нашей страны обновился духовный мир, национальное сознание и мировоззрение народа. Кроме того, важно уделить внимание институту семьи и воспитанию детей. Об этом сказала министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопрос духовности - не только совокупность старых традиций и обычаев, но и развитие опережающих новых вещей. За 30 лет независимости страны мы прошли различные этапы духовной модернизации. Обновился духовный мир, национальное сознание и мировоззрение нашего народа, проводится большая работа по духовной и культурной интеграции с мировой цивилизацией. В этой связи считаю, что программа «Рухани жаңғыру», инициированная Елбасы, является одной из главных предпосылок духовного развития», - сказала Аида Балаева в ходе круглого стола «Духовное развитие и сохранение национальных традиций».

Также министр отметила, что основа воспитания поколения начинается с семейных ценностей.

«Как вы знаете, государственная семейно-демографическая политика - одна из ключевых сфер, которые стоят в компетенции министерства. Поэтому вопросы в этом направлении постоянно находятся в центре внимания. Для нас всегда важно мнение в рамках общественных обсуждений, а также экспертов», - отмечает А. Балаева.

Аида Балаева в ходе круглого стола сделала акцент на том, что важно уделить внимание вопросам развития института семьи, воспитания детей и образования, откуда и идут духовно-нравственные истоки. Она отметила, что в формировании мировоззрения современных детей есть фактор значительного влияния на них виртуального мира, который остается бесконтрольным. В этой связи, она сообщила, что Министерство реализует проекты «Умное поколение» о научных достижениях молодых ученых, а также «Ulttyq tarbie», который нацелен на воспитание конкурентоспособного, разносторонне развитого поколения молодежи.

Ранее глава МИОР рассказала о значении празднования Наурыз мейрамы.

Напомним, в онлайн-режиме проходит заседание круглого стола «Духовное развитие и сохранение национальных традиций», в котором приняли участие министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, общественные деятели и эксперты.