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Важно сократить тех, кто покупает из одного источника – Серик Жумангарин

26 Августа 2021 14:37
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Важно сократить тех, кто покупает из одного источника – Серик Жумангарин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин призвал сокращать количество пользующихся госзакупками из одного источника, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Важно сокращать не только основания для госзакупок из одного источника, но также важно сокращать тех, кто пользуется такими методами. Кто покупает из одного источника. У нас в законе есть понятие государственная монополия. Что такое государственная монополия. Это когда государство имеет право ограничивать конкуренцию там, где этого требует национальная безопасность, обороноспособность страны, права и свободы граждан и так далее», - сказал Серик Жумангарин в рамках Оpen Space на тему конкуренции на закупках на площадке «Казинформа».

Он разъяснил механизм государственной монополии.

«Но государственная монополия - это достаточно жёсткая штука, и чтобы её ввести нужно объявить об этом заранее за полгода, чтобы компенсировать убытки тем, кто уже есть на рынке, и дать им возможность прийти в себя. Поэтому у нас на сегодняшний день всего 18 государственных монополий, и все они жёстко регулируются, они прозрачны, над ними стоит очень сильный ценовой диктат», - отметил спикер.

«В Казахстане на сегодняшний день введён институт так называемых государственных и частных операторов. И они законодательно имеют право покупать без конкурса. То есть фактически это инструмент, введённый для того, чтобы обойти нормы закона о госзакупках и нормы предпринимательского кодекса, касающиеся госмонополии. Поэтому Глава государства дал поручение разобраться с этими операторами», - заключил С. Жумангарин.



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#Экономика  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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