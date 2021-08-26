Важно сократить тех, кто покупает из одного источника – Серик Жумангарин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин призвал сокращать количество пользующихся госзакупками из одного источника, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Важно сокращать не только основания для госзакупок из одного источника, но также важно сокращать тех, кто пользуется такими методами. Кто покупает из одного источника. У нас в законе есть понятие государственная монополия. Что такое государственная монополия. Это когда государство имеет право ограничивать конкуренцию там, где этого требует национальная безопасность, обороноспособность страны, права и свободы граждан и так далее», - сказал Серик Жумангарин в рамках Оpen Space на тему конкуренции на закупках на площадке «Казинформа».

Он разъяснил механизм государственной монополии.

«Но государственная монополия - это достаточно жёсткая штука, и чтобы её ввести нужно объявить об этом заранее за полгода, чтобы компенсировать убытки тем, кто уже есть на рынке, и дать им возможность прийти в себя. Поэтому у нас на сегодняшний день всего 18 государственных монополий, и все они жёстко регулируются, они прозрачны, над ними стоит очень сильный ценовой диктат», - отметил спикер.

«В Казахстане на сегодняшний день введён институт так называемых государственных и частных операторов. И они законодательно имеют право покупать без конкурса. То есть фактически это инструмент, введённый для того, чтобы обойти нормы закона о госзакупках и нормы предпринимательского кодекса, касающиеся госмонополии. Поэтому Глава государства дал поручение разобраться с этими операторами», - заключил С. Жумангарин.



