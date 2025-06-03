Важно сохранить нейтральность – эксперт об информационном давлении на Казахстан

Эксперт подчеркивает: товарооборот и в принципе внешнеторговые взаимоотношения между Россией и Казахстаном носят исключительно экономический и гуманитарный характер.

— Высокая степень оснащенности пограничных переходов позволяет минимизировать даже вероятность того, что какие-то товары двойного назначения могут оказаться через Казахстан на территории РФ или Украины. Все идеи, которые активно «муссируются» в информационном поле относительно того, что якобы из Казахстана могли быть поставлены какие-то там комплектующие или в целом военная техника — и в Украину, и на территорию РФ — не имеют под собой никаких оснований. Все эти интенции разворачиваются исключительно в информационном поле, поэтому хотелось бы, чтобы наши граждане отбросили все идеи, связанные с тем, что Казахстан может в какой-то степени быть вовлеченным в горячие геополитические процессы между Россией и Украиной, — заявляет директор Центра аналитических исследований «Евразийский мониторинг» Алибек Тажибаев.

Он выделяет один принципиально важный момент:

— Мы со своей стороны прилагаем все усилия для того, чтобы сохранить нейтральность, стабильность экономических взаимоотношений, включенность Казахстана в мировое, евразийское экономическое сообщество. Поэтому наша страна, собственно, и реализует ту модель внешнеполитического и внешнеэкономического позиционирования, которая позволяет нам избегать вторичных санкций со стороны так называемого Запада, если говорить в российской риторике. Но и, соответственно, сохранять взаимоотношения с нашим основным экономическим партнером, которым безусловно является РФ, — разъяснил Алибек Тажибаев.

Фуры, которые транспортировали дроны для атаки, оказались из Челябинской области. Но здесь эксперт обращает внимание на очевидный факт: