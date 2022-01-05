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Важно сохранить мирный настрой в диалоге между государством и народом – Айгуль Ракишева

5 Января 2022 13:19
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Важно сохранить мирный настрой в диалоге между государством и народом – Айгуль Ракишева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель Центра по изучению института семьи Казахстанского института общественного развития «Рухани жаңғыру» Айгуль Ракишева прокомментировала события, происходящие в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По ее мнению, сегодняшняя отставка Правительства, снижение цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр в Мангистауской области, а также заявления Президента Касым-Жомарта Токаева – это действия «слышащего государства».

«То, что мы видим в эти дни – показывает, что власть слышит народ и принимает определенные меры (…) Все это как раз действия «слышащего государства». Власть реагирует на запросы народа. Но хочу сказать, что есть очень тонкая грань между конструктивным диалогом в рамках действующего законодательства и беспорядком, который может возникнуть вследствие действий провокаторов», - сказала А.Ракишева.

Она добавила, что провокаторы создают угрозы для личной безопасности граждан, урон политической стабильности и экономическому развитию страны.

«Поэтому, конечно, важно сохранить именно мирный настрой и не идти на провокации. Рациональнее решать сложившиеся проблемы холодной головой, чем поддаваться провокациям, чтобы сейчас этот диалог, который выстраивается, шел в позитивное русло и действительно помог решению проблем в данной отрасли, а не свернул с этого пути (…) У нас очень много проблем накопилось, и не только в этой области. Важно, чтобы запросы граждан принимались во внимание и все-таки решались проблемы не только на бумаге», - заключила эксперт.

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#Общество   #ЧП-2022  
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Автор:

Анеля Касымова

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