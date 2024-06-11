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    17:48, 11 Июнь 2024 | GMT +6

    Важно сохранить и восстановить природные водные объекты - Канат Бозумбаев

    бозумбаев
    Фото: Правительство РК

    Заместитель Премьер-министра РК Канат Бозумбаев выступил на третьей международной конференции по Международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития, 2018–2028 годы» в Душанбе (Таджикистан), передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

    Мероприятие высокого уровня организовано Правительством Республики Таджикистан. В нем приняли участие представители государств-членов ООН, международных организаций и гражданского общества.

    Душанбинский водный процесс является площадкой для выработки новых решений по глобальным водным проблемам, связанным с изменением климата, управлением общими водами и реализацией межправительственных договоренностей.

    В своем выступлении вице-премьер подчеркнул, что Казахстан полностью поддерживает глобальные инициативы по преодолению последствий изменений климата, а также усилия Таджикистана по привлечению внимания мирового сообщества к вопросам рационального использования водных ресурсов.

    Сегодня водная политика Казахстана направлена на модернизацию и развитие водохозяйственной инфраструктуры, совершенствование информационных систем и нормативно-правовой базы, усиление трансграничного сотрудничества.

    Канат Бозумбаев отметил необходимость выработки дальнейшей стратегии взаимодействия по управлению трансграничными водами в Центральной Азии.

    — Проблемы влияния климата на водные ресурсы не имеют границ. Меры реагирования на изменение климата и нехватку воды требуют сотрудничества между всеми странами, мобилизации всех возможных сил и средств. Казахстан — страна, которая делит почти половину своих гидроресурсов с соседями. И для нас сотрудничество по трансграничным водотокам важно в контексте обеспечения эффективного управления водой и защиты экосистем, — сказал вице-премьер.

    Особую обеспокоенность вызывает экологическая ситуация на Аральском море. Образование 5,5 млн га пустынь оказывает негативное влияние на здоровье людей и состояние экосистем во всем регионе.

    — Эти вызовы вкупе с растущим спросом на водные, энергетические и продовольственные ресурсы требуют принятия решительных мер для обеспечения рационального водопользования в бассейне Аральского моря. В этой связи важно сохранить и восстановить природные водные объекты путем реализации таких действенных мер, как сохранение Кокаральской дамбы и восстановление дельты реки Сырдарья, — отметил вице-премьер.

    В рамках Душанбинского водного процесса Канат Бозумбаев встретился с заместителем Премьер-министра Таджикистана Сулаймоном Зиёзодой, помощником Президента России, специальным представителем по вопросам климата Русланом Эдельгериевым, советником Президента Узбекистана Шухратом Ганиевым, а также специальным представителем Европейского Союза по Центральной Азии Тери Хакалой.

    Правительство РК
    Фото: Правительство РК
    Правительство РК
    Фото: Правительство РК
    Теги:
    Правительство РК Узбекистан Вода Экология Таджикистан Канат Бозумбаев Реки Международные отношения
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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