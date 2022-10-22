Важно развивать институт медиации и усилить защиту прав граждан – сенаторы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По инициативе депутатов Сената Парламента Республики Казахстан и при участии Министерства информации и общественного развития совместно с организациями медиаторов при поддержке ОЮЛ «Гражданский Альянс Казахстана» состоялся республиканский круглый стол по вопросам развития института медиации в Казахстане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

В ходе заседания были обсуждены актуальные вопросы, направленные на развитие медиации в сферах здравоохранения, образования, трудовых споров, в уголовном процессе, а также были подняты вопросы налогового обложения медиаторов.

«В целях дальнейшего развития, координации деятельности организаций медиаторов, защиты их прав и законных интересов в стране мы проводим сегодняшнее мероприятие. Медиаторские организации как саморегулирующие организации охватывает широкий пласт жизни общества. Данные вопросы ввиду широкого пласта юридических норм и законов требуют детальной проработки», - отметила сенатор Ляззат Сулеймен.

В мероприятии приняли участие депутаты Сената Парламента, представители государственных органов, неправительственных и общественных организаций, руководители организаций медиаторов, а также ученые и эксперты в данной области.

По итогам мероприятия были приняты рекомендации по дальнейшему совершенствованию института медиации.

Работа по совершенствованию законодательства в сфере медиации депутатами Сената Парламента проводятся на постоянной основе.

Фото: senate.parlam.kz