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    12:11, 08 Апрель 2024 | GMT +6

    Важно привлекать жителей и волонтеров к благоустройству территорий - Президент РК

    посадка, благоустройство
    Фото: акимат Астаны

    Президент Президент Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений акимам областей и городов по благоустройству и озеленению территорий, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Глава государства поручил акимам областей и городов, не затронутых паводками, начать кампанию по очистке улиц, озеленению и облагораживанию территорий населенных пунктов. Также поручено привести в порядок дороги.

    Касым-Жомарт Токаев отметил важность привлечения к этой работе на регулярной основе жителей и волонтеров. По его словам, деятельность акимов будет оцениваться и по внешнему виду населенных пунктов и общественных пространств. В целом, руководители регионов должны заняться внедрением культуры поддержания городов в достойном и привлекательном состоянии.




    Теги:
    Президент Казахстана Экология Акимат Озеленение Благоустройство
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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