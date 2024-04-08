Важно привлекать жителей и волонтеров к благоустройству территорий - Президент РК

Президент Президент Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений акимам областей и городов по благоустройству и озеленению территорий, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства поручил акимам областей и городов, не затронутых паводками, начать кампанию по очистке улиц, озеленению и облагораживанию территорий населенных пунктов. Также поручено привести в порядок дороги.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность привлечения к этой работе на регулярной основе жителей и волонтеров. По его словам, деятельность акимов будет оцениваться и по внешнему виду населенных пунктов и общественных пространств. В целом, руководители регионов должны заняться внедрением культуры поддержания городов в достойном и привлекательном состоянии.







