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    11:00, 04 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Важно повысить эффективность противодействия легализации преступных доходов – Маулен Ашимбаев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Важно повысить эффективность противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Об этом заявил спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Легализация доходов, полученных преступным путем и финансирование терроризма весьма опасное явление для общества и государства, поэтому крайне важно повысить эффективность противодействия данным преступлениям и предотвратить вызовы в этой сфере. Принятый сегодня законопроект предусматривает меры по снижению преступных доходов и повышение прозрачности национальной финансовой системы. Надеемся, что в дальнейшем данный документ окажет положительное влияние на рост экономики», - сказал Маулен Ашимбаев на пленарном заседании палаты.

    Ранее сообщалось, что Сенат принял Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

    Теги:
    Сенат Парламент
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