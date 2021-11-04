Важно повысить эффективность противодействия легализации преступных доходов – Маулен Ашимбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Важно повысить эффективность противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Об этом заявил спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Легализация доходов, полученных преступным путем и финансирование терроризма весьма опасное явление для общества и государства, поэтому крайне важно повысить эффективность противодействия данным преступлениям и предотвратить вызовы в этой сфере. Принятый сегодня законопроект предусматривает меры по снижению преступных доходов и повышение прозрачности национальной финансовой системы. Надеемся, что в дальнейшем данный документ окажет положительное влияние на рост экономики», - сказал Маулен Ашимбаев на пленарном заседании палаты.

Ранее сообщалось, что Сенат принял Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.