Важно понимать то, каким образом инфекция распространяется – известный медик Алмаз Шарман о коронавирусе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известный профессор медицины Алмаз Шарман поделился рядом рекомендаций, как не заразиться коронавирусной инфекцией и не заразить ею других, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Похоже, что характер распространения коронавирусной инфекции приобретает черты пандемии. Надо уже сейчас предпринимать необходимые меры защиты. Я призываю не поддаваться панике и ложным слухам. Важно полагаться на объективную информацию и понимать то, каким образом инфекция распространяется. Коронавирус передается при близком контакте с зараженным человеком во время кашля или чихания, когда в воздухе разлетаются капельки слюны и слизи, содержащие вирус. Эти капельки могут затем попасть на находящегося рядом человека, который может их вдохнуть или проглотить», - написал Алмаз Шарман в Facebook.

По его словам, считается, что наиболее подверженными являются лица, в течение 10 минут находившиеся в пределах 2 метров от зараженного вирусом человека.

«Капельки с вирусом могут также попасть на различные поверхности и предметы, такие как сиденья в автобусе, книга или компьютерные клавиатура и мышка. Чтобы предупредить заражение, чаще мойте руки чистой водой с мылом. Необходимо тщательно промывать ладони, тыльную поверхность кисти, пальцы, ногтевую поверхность. Мыть руки желательно в течение не менее 20 секунд. Когда кашляете или чихаете, закрывайте рот и нос, желательно бумажной салфеткой. Использованные салфетку нужно выкинуть в мусорную корзину. Если салфеток не оказалось, допускается прикрытие рта и носа локтем, но не ладонью», - отметил профессор.

Кроме того, отметил А. Шарман, обычные лицевые маски обеспечивают определенную защиту, поскольку они блокируют проникновение зараженных капель.

«Однако маски не защищают от маленьких аэрозольных частиц. Кроме того, они оставляют открытыми глаза, через которые вирус может проникать в организм. Иными словами, лицевые маски не обеспечивают достаточной защиты от коронавирусной инфекции», - заключил он.



