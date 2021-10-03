Важно подобрать ключик к сердцу ребенка – лучший педагог Ляззат Каскаева

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Накануне Дня учителя министр образования и науки Республики Казахстан Асхат Аймагамбетов торжественно вручил нагрудные знаки «Лучший педагог». Такого почетного звания удостоилась и учитель казахского языка и литературы общеобразовательной средней школы №1 села Жаксы Ляззат Каскаева. Сегодня педагог рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» о своем участии в конкурсе и подготовке к нему.

«Честно говоря, мои ученики волновались больше меня, ждали результатов конкурса и каждый день спрашивали, не пришел ли ответ», - начинает свой рассказ Ляззат Каскаева.

Сама педагог родилась в Алматинской области, но вот уже более 20 лет преподает казахский язык и литературу в Жаксынском районе. Сюда переехала сразу после замужества. Ляззат Каскаева также работает завучем по воспитательной работе.

«Что самое важное в работе с детьми? Важно подобрать ключик к сердцу ребенка, чтобы он понял, что мы помогаем ему найти свой путь в жизни. Во-вторых, постараться воспитать детей так, чтобы они стали достойными людьми», - поделилась педагог.

Как признается Л. Каскаева, такой масштабный конкурс в ее жизни впервые. До этого, правда, были победы на конкурсах районного и областного уровней. Учитель занимала также призовые места и различные номинации со своими авторскими проектами: разрабатывала факультативные уроки, планы и дидактические материалы к ним.

«Когда начался районный конкурс, администрация школы предложила мне поучаствовать, я долго думала – идти или нет. На победу не рассчитывала. Но коллеги меня убеждали: у тебя есть все, чтобы победить, дерзай! Прошла первый конкурс, затем второй – на уровне области. Даже в нем я не надеялась на победу, потому что все-таки мы - сельская школа, а у нас есть и Степногорск, и Кокшетау, есть школы-лицеи, куда нам с ними равняться! А получилось так, что мои достижения признали на республиканском уровне», - продолжает Л. Каскаева.

Конкурс состоял из нескольких этапов: презентация, эссе на выбранную тему, к примеру - «Каким должен быть педагог», видеоурок и портфолио.

Видеоурок преподаватель сняла вместе со своими девятиклассниками, про каждого из которых она рассказывает с особой теплотой.

«Есть ученики, которые учатся хорошо, есть очень одаренные дети, которые все хватают на лету. К примеру, Айгерим Кожахметова, Айнура Досанова. Они участвуют во всех конкурсах и олимпиадах. Достижений и наград у моих учащихся очень много», - делится педагог.

Победа в республиканском конкурсе престижна как для района и школы, так и для всей Акмолинской области. Но сама Л. Каскаева до сих пор до конца не верит в произошедшее.

«Всех своих коллег хочу поздравить с нашим профессиональным праздником! Профессия у нас непростая: к каждому ученику, а все они совершенно разные, нужно найти свой подход. Пусть в нелегком деле воспитания подрастающего поколения все у нас с вами получится», - добавила напоследок Л. Каскаева.